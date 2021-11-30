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المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي 17.58% في أكتوبر

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البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي 17.58% في أكتوبر

يأتي الارتفاع قياسا على المعروض النقدي المسجل في الشهر المماثل من 2020

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن المعروض النقدي (ن2) ارتفع 17.58% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.

بلغ المعروض النقدي لمصر 5.65 تريليون جنيه (360.79 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع 4.8 تريليون قبل عام.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، الصادرة يوم الأحد، أن حجم ودائع الدول الخليجية طويلة الأجل بلغ 15 مليار دولار نهاية يونيو 2021 بتراجع بلغت قيمته 2.2 مليار دولار عن مستواها السابق.

وبحسب بيانات البنك، توزعت حصص الودائع الخليجية بالبنك المركزي المصري بين 5.3 مليار دولار من السعودية، و5.7 مليار دولار من الإمارات و4 مليارات دولار من الكويت.

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