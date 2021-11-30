.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيانات: مبيعات اثنين الإنترنت في أميركا تجاوزت 7 مليارات دولار

  • الخط
تجارة إلكترونية
تسوق إلكترونية (تعبيرية)
اقتصاد أميركا

بيانات: مبيعات اثنين الإنترنت في أميركا تجاوزت 7 مليارات دولار

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر مؤشر أدوبي للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساء بالتوقيت من يوم اثنين الإنترنت.

وتتوقع أدوبي أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار.

كما أدوبي تتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.

و"اثنين الإنترنت" يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ونشأ ما يعرف بـ"اثنين الإنترنت" من قبل شركات التسويق لإقناع المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، واستخدم المصطلح لأول مرة في 28 نوفمبر 2005، ليصبح واحد من أكثر الأيام للتسوق "أون لاين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ"أوميكرون"
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
الأكثر قراءة
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد