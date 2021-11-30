بيانات: مبيعات اثنين الإنترنت في أميركا تجاوزت 7 مليارات دولار

أظهر مؤشر أدوبي للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأميركيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساء بالتوقيت من يوم اثنين الإنترنت.

وتتوقع أدوبي أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار.

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كما أدوبي تتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.

و"اثنين الإنترنت" يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ونشأ ما يعرف بـ"اثنين الإنترنت" من قبل شركات التسويق لإقناع المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، واستخدم المصطلح لأول مرة في 28 نوفمبر 2005، ليصبح واحد من أكثر الأيام للتسوق "أون لاين".