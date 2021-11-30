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رئيس الفيدرالي يحذر من احتمال استمرار التضخم في الولايات المتحدة

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اقتصاد أميركا

رئيس الفيدرالي يحذر من احتمال استمرار التضخم في الولايات المتحدة

هبوط مؤشر ثقة المستهلك لـ 109.5نقطة وفق مسح أُجرى قبل متحور "أوميكرون"

واشنطن - رويترز

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حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من احتمال استمرار التضخم في الولايات المتحدة.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط مخاوف من تزايد تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كوفيد-19 .

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى قراءة عند 109.5 نقطة هذا الشهر من 111.6 في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 111.0 نقطة.

أُجري المسح قبل اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون الذي أعلن عنه علماء في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.

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