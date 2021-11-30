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جيروم باول يحذر: أوميكرون تشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي

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رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول
رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول
اقتصاد أميركا

جيروم باول يحذر: أوميكرون تشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي

قال إنها ستبطئ تعافي الاقتصاد وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم

واشنطن - فرانس برس

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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إفادة نشرت الاثنين إن المتحورة أوميكرون لكوفيد يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل وتزيد من الشكوك بشأن التضخم.

وأقرّ باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة "ستستمر لفترة طويلة العام المقبل".

وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة التي ستقدم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام والذي أكد مرارا أنه مؤقت.

وفي حين أكد أن الاقتصاد الأميركي "استمر في الازدهار"، أشار إلى أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة دلتا في الخريف.

وأضاف جيروم باول أن "الارتفاع الأخير في إصابات كوفيد-19 وظهور المتحورة أوميكرون يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من الشكوك بشأن التضخم".

وتابع أن "المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، ما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد".

وأشار باول إلى أن التضخم "أعلى بكثير" من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، إذ يشير المقياس الذي يعتمده الاحتياطي إلى بلوغه 5%، على امتداد 12 شهرا حتى تشرين الأول/أكتوبر.

ولفت إلى أن "مشاكل سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، لا سيما على السلع. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع".

وبينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع "انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب"، أقر باول بأن اتجاه السوق "يصعب توقعه".

وتعهد باول استخدام جميع أدوات البنك المركزي لدعم الانتعاش و"منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ".

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