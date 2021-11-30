طرح منافسة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي في تحلية المياه بالسعودية

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الثلاثاء، عن طرح منافسة عامة على منصة "اعتماد" من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي المستخدمة في تحلية المياه ونقل معرفتها التصنيعية إلى المملكة، وذلك تفعيلاً لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وذكرت الهيئة أن توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، سيسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي والفرص الوظيفية، إضافةً إلى تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في هذه الصناعة.

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وتوقعت الهيئة أن يصل أثر توطين صناعة أغشية التناضح العكسي على الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.14 مليار ريال طيلة مدة الاتفاقية والتي تصل إلى 8 سنوات مع الشركة التي سيتم ترسية المنافسة عليها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

والتناضح هو مرور الماء عبر غشاء البروتين الذي يسمح بمرور المياه دون مرور الجزيئات الأكبر من الماء مثل المعادن والأملاح والبكتيريا.

وبينت الهيئة أن الإعلان عن طرح المنافسة يأتي بعد موافقة وزارة المالية على دراسة الجدوى لفرصة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي، ووثائق الطرح وذلك بالتنسيق مع هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووزارة الاستثمار.

ويسهم أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة في تعظيم المحتوى المحلي عبر استحداث صناعات جديدة، وإيجاد فرص وظيفية وسلاسل إمداد جديد ونقل المعارف التصنيعية، كما يعزز الأسلوب موقع المملكة الإستراتيجية لتكون قاعدة لعدد من الصناعات الرائدة، إضافة إلى تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي، وعلى مستوى القطاع الحكومي يلبي الأسلوب الطلب الحكومي في أسرع وقت وبتكلفة أقل وجودة أعلى، كما يضمن ترشيد الإنفاق من خلال توفير منتجات وطنية مستدامة.

وتعد منافسة توطين صناعة أغشية التناضح العكسي هي المنافسة السادسة التي تطرحها الهيئة في إطار جهودها لتفعيل الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح خمس منافسات محدودة من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، لتوطين صناعة خمس منتجات من منتجات الحماية الشخصية الطبية.

ودعت الهيئة شركات القطاع الخاص المصنعة للأغشية التناضح العكسي إلى التقديم على المنافسة من خلال منصة اعتماد.