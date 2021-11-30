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17 دولة تسجل إصابات "أوميكرون" وهذا رأي الصحة العالمية بتقييد السفر

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فيروس كورونا

17 دولة تسجل إصابات "أوميكرون" وهذا رأي الصحة العالمية بتقييد السفر

الصحة العالمية: تقييد حركة السفر لن يمنع من انتشار متحور "أوميكرون"

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحا أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه، منظمة الصحة العالمية أن تقييد حركة السفر لن يمنع من انتشار متحور "أوميكرون".

أعلنت 17 دولة تسجيل اصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" حتى الآن، وهي كل من: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، والمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإسرائيل.

كما فرضت 69 دولة قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.

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