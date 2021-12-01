.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أميركا تعتزم تشديد إجراءات السفر.. وهذه الإجراءات المتوقعة

  • الخط
فيروس كورونا

أميركا تعتزم تشديد إجراءات السفر.. وهذه الإجراءات المتوقعة

ستطلب فحص لجميع القادمين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتشديد قواعد السفر إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود لمنع انتشار المتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن بايدن سيعلن غداً الخميس عن إجراءات جديدة تتطلب إجراء فحص كورونا خلال يوم واحد قبل موعد السفر لجميع القادمين بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح.

من جهة أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حظر السفر لن يوقف انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، داعية الدول إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قبل اتضاح الصورة للعلماء والمختصين بخصوص أوميكرون.

ونصحت المنظمة الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد بمن فيهم من هم فوق الستين عاما، بتجنب السفر حاليا.

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد مؤسس مختبر بيونتيك، إيجور شاهين، أن المتحوّر الجديد قد يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم، لكن من المرجح أن تستمر حمايتهم من أي أعراض شديدة للمرض.
من جهتها توقعت شركة ميرك فعالية عقارها ضد "أوميكرون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد