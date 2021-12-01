مركز الأمراض المعدية: على شركات الطيران منع المسافرين من 8 دول إفريقية

نصح مركز مكافحة الأمراض المعدية الأميركي (CDC)، شركات الطيران بمنع المسافرين من 8 دول إفريقية.

وأصدر المركز، توجيهاً يطالب شركات الطيران بالكشف عن أسماء الركاب ومعلومات أخرى عن أولئك الذين كانوا في الآونة الأخيرة في 8 دول في الجنوب الإفريقي، وسوف يسلم ذلك إلى مسؤولي الصحة العامة المحليون، وفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز.

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وأفاد المركز بأنه أرسل خطابا إلى شركات الطيران في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ونص على "أنه يجب عليهم جمع وتسليم الأسماء ومعلومات الاتصال لأي مسافر في غضون 14 يومًا".

وسارعت شركات الطيران وقطاع الأعمال في الاستجابة لطوفان من قيود السفر التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأدت سلسلة أولية من حظر الطيران من جنوب إفريقيا، والتي تم اكتشاف السلالة الجديدة بها لأول مرة، إلى اتخاذ تدابير أوسع نطاقا تجعل السفر أكثر تكلفة وأقل ملاءمة، مع إعادة الأيام الأولى للوباء إلى الأذهان.

بدورها، وضعت المملكة المتحدة قواعد جديدة، حيث طالبت بضرورة تقديم اختبارات PCR إلزامية لجميع الركاب القادمين، وقالت إنه يجب عليهم عزل أنفسهم حتى ظهور نتيجة سلبية للفيروس. فيما أغلقت إسرائيل مطاراتها أمام جميع الأجانب الوافدين لمدة 14 يوماً، بينما قالت الفلبين إن المسافرين من الدول الأوروبية بما في ذلك سويسرا وهولندا لن يتم الترحيب بهم لعدة أسابيع.