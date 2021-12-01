القطاع الخاص الأميركي يضيف 534 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

أضافت الشركات الأميركية الخاصة، 534 ألف وظيفة جديدة في شهر نوفمبر، حسبما أفادت مؤسسة خدمة دفع الرواتب "إيه دي بي" الأربعاء.

تأتي هذه الأرقام عقب إضافة 570 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، ما يعكس استمرار نمو الوظائف في كافة قطاعات الاقتصاد، ولكن خصوصا لدى شركات الخدمات. وتتوقع البيانات ارتفاعا في أعداد الوظائف المرتقب صدورها في بيانات حكومية رسمية، الجمعة.

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وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى إي دي بي نيلا ريتشاردسون إن "انتعاش سوق العمل تواصل خلال التحديات التي واجهها السوق الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 543 ألف وظيفة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد الأميركي 434 ألف وظيفة، مع 136 ألفًا في قطاع الضيافة والترفيه الذي تعرض لأكبر انتكاسة من جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وفق التقرير.

وأضافت شركات إنتاج السلع 110 آلاف وظيفة، 50 ألفًا منها في قطاع التصنيع الذي جعله الرئيس جو بايدن أولوية.

وقالت ريتشاردسون إن الاقتصاد استعاد 15 مليون وظيفة منذ بدء تطبيق خطة التعافي، لكن لا يزال ينقصه 5 ملايين وظيفة، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وتابعت: "مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أوميكرون سيبطئ انتعاش قطاع التوظيف في الأشهر القادمة".