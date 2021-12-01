.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

القطاع الخاص الأميركي يضيف 534 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

  • الخط
وظائف بطالة كورونا أميركا
صورة تعبيرية
اقتصاد أميركا

القطاع الخاص الأميركي يضيف 534 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

تأتي هذه الأرقام عقب إضافة 570 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أضافت الشركات الأميركية الخاصة، 534 ألف وظيفة جديدة في شهر نوفمبر، حسبما أفادت مؤسسة خدمة دفع الرواتب "إيه دي بي" الأربعاء.

تأتي هذه الأرقام عقب إضافة 570 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، ما يعكس استمرار نمو الوظائف في كافة قطاعات الاقتصاد، ولكن خصوصا لدى شركات الخدمات. وتتوقع البيانات ارتفاعا في أعداد الوظائف المرتقب صدورها في بيانات حكومية رسمية، الجمعة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى إي دي بي نيلا ريتشاردسون إن "انتعاش سوق العمل تواصل خلال التحديات التي واجهها السوق الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 543 ألف وظيفة، بحسب وكالة فرانس برس.

أميركا تعلن بيانات إيجابية تظهر تعافي الاقتصاد اقتصاد اقتصاد أميركا أميركا تعلن بيانات إيجابية تظهر تعافي الاقتصاد

وأضاف قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد الأميركي 434 ألف وظيفة، مع 136 ألفًا في قطاع الضيافة والترفيه الذي تعرض لأكبر انتكاسة من جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وفق التقرير.

وأضافت شركات إنتاج السلع 110 آلاف وظيفة، 50 ألفًا منها في قطاع التصنيع الذي جعله الرئيس جو بايدن أولوية.

وقالت ريتشاردسون إن الاقتصاد استعاد 15 مليون وظيفة منذ بدء تطبيق خطة التعافي، لكن لا يزال ينقصه 5 ملايين وظيفة، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وتابعت: "مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أوميكرون سيبطئ انتعاش قطاع التوظيف في الأشهر القادمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد