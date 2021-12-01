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المصريون اشتروا مجوهرات بـ19 مليار جنيه في 9 أشهر

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اقتصاد مصر

المصريون اشتروا مجوهرات بـ19 مليار جنيه في 9 أشهر

تستحوذ مصر على مايقرب من 2% من الإنفاق العالمي على المجوهرات

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي إنفاق المصريين ما يقرب من 19.2 مليار جنيه (1.22 مليار دولار) على شراء المجوهرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021، بنمو بلغ 60% عن مستويات الشراء خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، والتى بلغت 12 مليار جنيه (763.1 مليون دولار)، لتستحوذ مصر على مايقرب من 2% من الإنفاق العالمي على المجوهرات.

وارتفع الطلب على المجوهرات فى مصر هذا العام بنسبة تصل إلى 53.1%، ليصعد إلى 21.1 طن بنهاية سبتمبر.

وبلغ حجم مشتريات المصريين من المجوهرات خلال العام الأول من الوباء ما يقرب من 13.8 طن، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

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