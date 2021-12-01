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مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

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اقتصاد مصر

مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

يستطيع كل منهما مناولة ما يصل إلى مليون حاوية مكافئة

القاهرة - رويترز

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

والميناءان من بين الأكبر في مصر، ويستطيع كل منهما مناولة ما يصل إلى مليون حاوية مكافئة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق الميناءين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

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