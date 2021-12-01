.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فايزر: توفير لقاحات للأطفال ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر

  • الخط
لقاح فايزر
لقاح فايزر
لقاح كورونا

فايزر: توفير لقاحات للأطفال ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي منتصف ديسمبر

مؤسس بيونتيك: المتحور الجديد قد يتجنب الأجسام المضادة الناتجة عن تفاعل اللقاحات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت فايزر -بيونتيك، عن توفر لقاحات للأطفال ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي منتصف هذا الشهر.

وأصبح متحور أوميكرون من فيروس كورونا حديث العالم الآن بعدما بدأت السلالة الجديدة بالانتشار بشكل متسارع في دول عدة كالنار في الهشيم، ومعها عادت الأسئلة المشروعة بشأن تأثير المتحور الجديد على الأشخاص المطعمين وغيرهم ومدى خطورته.

فقد كشف العديد من العلماء من أن أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن البعض قال إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن اللقاحات ستقي من شدة المرض.

وأوضح أوجور شاهين، الشريك المؤسس لشركة BioNTech SE شريكة Pfizer في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن المتحور الجديد قد يتجنب الأجسام المضادة الناتجة عن تفاعل اللقاحات، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل الفيروس عرضة للخلايا المناعية التي تدمره بمجرد دخوله الجسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد