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السعودية.. اعتماد العقد الموحد لتأجير السيارات مطلع 2022

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السعودية.. اعتماد العقد الموحد لتأجير السيارات مطلع 2022

سيسهم العقد الموحد بالحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير

دبي - العربية.نت

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وقع وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، مذكرة تعاون بشأن اعتماد العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022 لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين.

ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد "المستفيدين ومكاتب التأجير"، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل، مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، ويحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.

وستسهم هذه الخطوة في نتائج إيجابية وانعكاس استراتيجي لآليات التعاقد والتعامل بين الأطراف المستفيدة في هذا القطاع الحيوي، وستدعم مميزات العقد الموحد عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة "نقل" الإلكترونية Tajeer.tga.gov.sa التي من أهمها إصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية وكذلك إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني الذي توفره بوابة "نقل".

يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على التوسع في تطبيق "العدالة الوقائية" وذلك من خلال العقود الموحدة، التي لها الحجية القانونية، والصفة التنفيذية، دون الحاجة لعرض النزاع على القضاء.

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