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المركزي المصري يطرح أذون خزانة بمليار دولار الأسبوع المقبل 

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المركزي المصري
المركزي المصري
المركزي المصري

المركزي المصري يطرح أذون خزانة بمليار دولار الأسبوع المقبل

مصر حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان لسندات حكومات الأسواق الناشئة

القاهرة - رويترز

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قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار في عطاء يوم الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول. وستكون التسوية في 7 ديسمبر/ كانون الأول.

كانت الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. كما حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار.

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