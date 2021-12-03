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بعد تهاوي الليرة.. التضخم في تركيا عند أعلى مستوى في 3 أعوام

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اقتصاد تركيا

بعد تهاوي الليرة.. التضخم في تركيا عند أعلى مستوى في 3 أعوام

فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة

إسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند ثلاثة بالمئة وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62%.

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