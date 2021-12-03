فرنسا والإمارات توقعان 4 صفقات.. أضخمها توريد 80 مقاتلة رافال

أعلنت فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما وقعتا صفقة لتوريد 80 مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران.

وقفزت أسهم داسو أفييشن 9% مع الإعلان عن إبرام صفقة مقاتلات رافال مع الإمارات. وتعد هذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.

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ووقّعت أبوظبي، أيضا، اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز "كاراكال".

وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027 وفق برنامج "أف 4" وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو. ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدّمه باريس على أنه "قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية".

وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة من بين الزبائن الأكثر أهمية للصناعات الدفاعية الفرنسية في الفترة بين 2011-2020، مع طلبات شراء بلغت قيمتها 4,7 مليار يورو، بحسب تقرير تم تقديمه للبرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.

وأعلنت البلدان، أيضا، عن صفقة جديدة بقيمة 165 مليون يورو مع متحف اللوفر سيعيرها بموجبها أربع قطع فنية.

وقال صندوق أبوظبي السيادي "مبادلة" اليوم إنه اتفق على عقد بأربعة مليارات يورو (4.52 مليار دولار) مع بنك الاستثمار العام الفرنسي بي.بي.آي فرانس.