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السعودية.. بدء الفوترة الإلكترونية لدفع ضريبة القيمة المضافة

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دفع إلكتروني
الفوترة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ بشأن ضريبة القيمة المضافة
السعودية

السعودية.. بدء الفوترة الإلكترونية لدفع ضريبة القيمة المضافة

التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة باليد أو الكمبيوتر

دبي - العربية.نت

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دخلت اليوم المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) حيز التنفيذ، والتي تشمل جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة في السعودية – باستثناء المكلفين غير المقيمين في المملكة – وأي أطراف أخرى تقوم بإصدار الفواتير الضريبية نيابةً عن المورد الخاضع للضريبة.

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أن المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًا) تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام.

كذلك تشمل المرحلة الأولى التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها المُعلَنة مسبقاً، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) والرقم التسلسلي للفاتورة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافةً إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.

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نوهت "الزكاة والضريبة والجمارك" بالوعي الكبير الذي لمسته لدى نسبة كبيرة من المكلفين وجاهزيتهم قبل الموعد المحدد لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع، الأمر الذي يؤكد على الدور الذي قامت به الهيئة لتهيئة منشآت القطاع الخاص وتوعيتهم بمتطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية.

كانت الهيئة خلال المرحلة الماضية تواصل جهودها التوعوية وذلك في سبيل تعزيز الوعي لدى جميع المكلفين، حيث عملت على إطلاق الدليل المفصل الذي يحتوي شرحاً مفصلاً لكافة التعريفات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، وتوضيح الفئات الخاضعة للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنواع الفواتير الإلكترونية وكذلك أنواع المعاملات.

كما أطلقت الهيئة رحلة تعليمية للفوترة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، ومن ضمنها: التعريفات، ومراحل التطبيق، ومتطلبات كل مرحلة من المرحلتين الاثنتين، وكذلك محظورات حلول الفوترة الإلكترونية.

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