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باكستان: تسلمنا قرضاً من السعودية بـ 3 مليارات دولار

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علما السعودية وباكستان
علما السعودية وباكستان
اقتصاد

باكستان: تسلمنا قرضاً من السعودية بـ 3 مليارات دولار

سيكون القرض لمدة عام واحد بفائدة 4%

كراتشي - رويترز

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قال شوكت تارين المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني،‭ ‬إن باكستان تسلمت اليوم السبت قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي.

تواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة.

سيكون القرض لمدة عام واحد بفائدة 4% بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.

يأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.

سجل التضخم في باكستان 11.5% في نوفمبر / تشرين الثاني ارتفاعا من 9.2% في الشهر الماضي.

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