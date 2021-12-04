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مديرة صندوق النقد: أوميكرون سيخفض توقعات النمو العالمي

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مديرة صندوق النقد: أوميكرون سيخفض توقعات النمو العالمي

ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار يمكن أن يقوض الثقة

واشنطن - رويترز

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قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

أضافت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر رويترز نكست أن "ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي".

كان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر /تشرين الأول إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9% هذا العام و4.9% في العام القادم.

أشار الصندوق في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

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