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"استثمر في السعودية" شريك مؤسس مع مسابقة "الفورمولا 1"

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استثمر في السعودية فورمولا 1
"استثمر في السعودية" تُعلن عن شراكتها مع مسابقة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
السعودية

"استثمر في السعودية" شريك مؤسس مع مسابقة "الفورمولا 1"

ستنظم في حلبة كورنيش جدة الجديد خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت مبادرة "استثمر في السعودية"، الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، عن شراكتها كشريك مؤسس مع مسابقة الفورمولا 1 كأول سباق للجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 يقام في المملكة، والتي ستنظم في حلبة كورنيش جدة الجديد خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة في المحافل والمناسبات العالمية، ومنها سباقات السيارات، كما تسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتؤكد الشراكة على التزام المملكة بتعزيز فرص الاستثمارات الواعدة في قطاعي الرياضة والترفيه.

وتؤسس الشراكة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية لدعم المناسبات والأحداث الرياضية العالمية في المملكة، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة الأحداث الرياضية على المسرح العالمي.

الجدير بالذكر أن وزارة الاستثمار ومن خلال منصة "استثمر في السعودية" تعمل على إبراز كافة الفرص الاستثمارية في المملكة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين.

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