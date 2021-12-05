السعودية تبدأ تطبيق برنامج نطاقات المطور لتوطين وظائف القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021.

يأتي القرار بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة.

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يقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

كما يقدم البرنامج متطلبات حول العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.

يتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.

تؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص.