المصريات أوفر حظاً في سوق العمل.. البطالة تتراجع لـ17.7%

أظهرت بيانات حديثة، تراجع معدل البطالة بين الإناث في مصر، حيث بلغت 17.7% خلال العام 2020، مقابل نحو 23.1% في عام 2017، وساد نفس النمط بالنسبة لمعدل البطالة على مستوى محل الإقامة بين عامي 2017، و2020.

ورصدت الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تراجع قوة العمل للإناث وبلغت 4.8 مليون نسمة عام 2020، مقابل نحو 7 ملايين نسمة عام 2017، لتنخفض بنسبة 31.4%، وساد نفس النمط على مستوى محل الإقامة لكل من الحضر والريف.

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وأوضحت البيانات، أن أعلى نسبة لقوة العمل كانت للإناث اللاتي يعملن وحاصلات على مؤهل جامعي فأعلى، حيث بلغت 38.7% عام 2017، يليها الحاصلات على مؤهل متوسط في 27.2% عام 2020 مقابل 31.2% عام 2017، يليها الأميات.

أما أقل نسبة للإناث اللاتي يعملن كانت الحاصلات على ثانوية عامة وثانوية أزهرية 1.3% عام 2020، مقابل 1.5 عام 2017، وساد نفس النمط على مستوى محل الإقامة.

وتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة لقوة العمل للإناث المتزوجات حيث بلغت 65.6% عام 2020، مقابل 59.8% عام 2017، يليها النساء اللاتي لم يتزوجن أبدا حيث بلغت نسبتهن 22.6% عام 2020، مقابل 30.6% عام 2017، بينما كانت أقل نسبة لقوة العمل للنساء اللاتي تم عقد قرانهن والإناث المنفصلات وذلك على المستوى الإجمالي.