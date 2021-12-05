رئيس جنرال موتورز للعربية: 30 سيارة كهربائية جديدة في 2025

أكد رئيس جنرال موتورز الدولية، ستيفن كيفر، في مقابلة مع "العربية" عزم الشركة استثمار 35 مليار دولار في مجموعة من السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم النظر الآن في عدد من فرص الشراكة المختلفة لتأمين التوريد طويل الأجل للرقائق الإلكترونية، بعد الأزمة الأخيرة في سلاسل الإمداد.

وتحدث كيفر عن المنافسة القوية في قطاع السيارات الكهربائية، موضحا أن لدى جنرال موتورز رؤية لعالم خالٍ من الحوادث، والانبعاثات، والازدحام، وكجزء من هذه الرؤية، فقد التزمنا باستثمار 35 مليار دولار في مجموعة من السيارات الجديدة كلياً عبر Ultium وهي منصة مشهورة للبطاريات.

مادة اعلانية

وكشف أن جنرال موتورز ستقدم 30 سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2025، وتقدم هذه المركبات نموذجا السيارة الكهربائية (EV) للجميع، ولذلك قدمنا بالفعل العديد من المركبات، بما في ذلك بعض السيارات الفاخرة، مثل كاديلاك lyriq الجديدة، وهامرEV ، التي سيبدأ إنتاجها هذا الشهر في منشأة Factory Zero بديترويت بولاية ميشيغان، في الولايات المتحدة، وسنستمر في تقديم تلك المركبات الإضافية حتى عام 2025.

وقال إن العديد من هذه المركبات ستناسب الأسواق في الشرق الأوسط، خاصة مصر، وشمال إفريقيا، معبرا عن تفاؤله بتحسن في أزمة الرقائق، مع توريد أشباه الموصلات، ونعمل بشكل وطيد مع موردينا في جميع أنحاء العالم. كما تعلمون، فقد تأثر معدل إنتاج السيارات بأكملها وحتى الصناعات الأخرى على مدار 2021.

وأضاف أنه متفائل بأن الربع الأخير من العام الحالي يتحسن، وخططنا للربعين الأول والثاني من العام المقبل تبدو أفضل، ولا يمكننا التنبؤ بموعد حلها بالكامل، لكننا متفائلؤن تمامًا بأنه بحلول منتصف العام المقبل، من المقرر أن نكون على مسار أفضل فيما يخص توريد هذه المكونات الرئيسية.

وبسؤاله حول تأثر المبيعات وإيرادات جنرال موتورز، بنقص الرقائق، قال إن ذلك ترك أثرا على معدل إنتاجنا في جميع أنحاء العالم، وكان لدينا عجز في الإنتاج بسبب مشاكل في توريد أشباه الموصلات، ولقد تأثر معدل التصنيع على مستويات مختلفة في عدة بلدان، وبسبب معدلات التصنيع الحالية، انخفضت المبيعات بالطبع بمعدل ما، وتفاوتت مرة أخرى بشكل كبير، اعتمادًا على البلد.

وأشار إلى أن جنرال موتورز لم تعلن أي خطط لتصنيع للرقائق حتى الآن، و"ما أود توضيحه هو أن جنرال موتورز، كمعظم مصنعي السيارات، فقد تراجع التوريد الاستراتيجي لأشباه الموصلات، ونتطلع إلى تصميم جديد ومبتكر لهذه الأجزاء ومن الممكن أن يؤدي إلى زيادة العرض، ونقوم بمراجعة أيضًا عدد من فرص الشراكة المختلفة لتأمين التوريد طويل الأجل لتلك الأجزاء المهمة".

وأعرب عن التفاؤل بأن عام 2022 سيكون عامًا حافلاً بالكثير من النجاحات لشركة جنرال موتورز.