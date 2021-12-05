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ميناء مغرق التابع لمجموعة موانئ أبوظبي يحصل على تصنيف ميناء دولي

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ميناء مغرق في أبوظبي
أبوظبي

ميناء مغرق التابع لمجموعة موانئ أبوظبي يحصل على تصنيف ميناء دولي

خدماته ستشمل حقول النفط والغاز البحرية ومناولة البضائع العامة والسائبة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأحد، حصول ميناء مغرق الاستراتيجي في منطقة الظفرة على تصنيف ميناء دولي صادر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمقتضى أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، ما يسهم في تعزيز خدمات الميناء لتشمل خدمات حقول النفط والغاز البحرية، ومشاريع النفط والغاز، والدعم اللوجستي، ومناولة البضائع العامة والسائبة.

وأصبح ميناء مغرق الذي يحتل موقعاً محورياً في قطاع حقول النفط والغاز البحرية، بعد حصوله على هذا التصنيف مرخصاً لاستقبال السفن الدولية والمحلية للحاويات، وناقلات البضائع السائبة، ووحدات الحفر البحرية المتنقلة، والقاطرات البحرية، وناقلات المواد الكيميائية، وسفن الدعم البحري لحقول النفط والغاز، وسفن الركاب، وسفن البضائع عالية السرعة.

وشارفت مجموعة موانئ أبوظبي على إتمام مشروع توسعة شامل يهدف إلى تحسين البنية التحتية والقدرات الخدمية لميناء مغرق بما يضمن دعم الميناء لاحتياجات قطاع حقول النفط والغاز البحرية والمشاريع الضخمة في المنطقة، حيث اشتملت هذه التحسينات على توسعة جدار الرصيف ليصل إلى 480 متراً، وتجهيزه بمراسٍ إضافية، وزيادة عمق المياه في الميناء إلى ثمانية أمتار، وإنشاء مدرّجات جديدة للبضائع المدحرجة ليصل عددها الإجمالي إلى ستة، وتجهيز عدد من المراسي المخصصة لدعم عمليات الرفع الثقيل.

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بالإضافة إلى ذلك فقد شهد مُعامل تحمل الحمولة في الميناء زيادة ليصل إلى 15 طناً لكل متر مربع، الأمر الذي يدعم أنشطة الرفع الثقيل ويسهم في تسريع حركة الشحنات المتجهة إلى مرافق النفط والغاز. أما على صعيد التحسينات الخاصة بالعمليات البرية، فقد اشتملت الأعمال على تطوير خطوط لنقل البضائع السائبة السائلة والجافة، الأمر الذي سيعود بفوائد ملموسة على متعاملي ميناء مغرق من قطاع النفط والغاز.

وتسهم التحسينات التي تمت في الميناء إلى جانب موقعه الاستراتيجي بالقرب من المشاريع الضخمة لإنتاج النفط والغاز في الرويس والحيل وغاشة وغيرها، في تعزيز مكانته كمنشأة متوافقة مع معايير المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وقادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية للعمليات الدولية.

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