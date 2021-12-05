مصر تعتزم دمج 118 شركة تابعة لقطاع الأعمال في 82 كياناً

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021- في القاهرة، اليوم الأحد، أنه عقب انتهاء إجراءات الهيكلة سوف ينخفض عدد تلك الشركات إلى 82.

مادة اعلانية

ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تضمن استدامة إجراءات الإصلاح، مؤكدا أنها تتفوق في بعض الأحيان على القطاع الخاص في المنافسة.

وفي يونيو 2020، أكد هشام توفيق، أن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، سيستفيد منه نحو 250 شركة.

وقال توفيق حينها، إن من بين هذه الشركات 123 شركة أصبحت في الوقت الحالي 119 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن هناك 11 وزارة لديها 107 شركات سينظمهم ذات القانون الذي يحمل رقم 203.

وشرح الوزير أن القانون بتعديلاته الجديدة التي أقرها البرلمان المصري "جاء لإصلاح مسار شركات القطاع العام التي بدأ تكوينها في خمسينيات القرن الماضي وأوائل الستينيات عبر التأميم أو إنشاء شركات صناعية كبيرة".

ووافق مجلس النواب المصري، العام الماضي على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، ومماثلة أساليب الإدارة مع الشركات الخاصة.