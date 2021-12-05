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"نزاهة" السعودية توقف 250 شخصاً في قضايا جنائية وإدارية

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"
سوق السعودية

"نزاهة" السعودية توقف 250 شخصاً في قضايا جنائية وإدارية

وتحقق مع 657 شخصاً

دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.

وذكرت الهيئة، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، أنها تحقق مع 657 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 250.

وأجرت الهيئة 6459 جولة رقابية خلال شهر ربيع الثاني 1443 هـ.

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وأضافت أن ذلك شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، بالإضافة إلى التزوير.

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