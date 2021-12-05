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"هيئة الاستثمار" الكويتية تبيع حصتها في شركة مياه بريطانية

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هيئة الاستثمار الكويتية
هيئة الاستثمار الكويتية
اقتصاد الكويت

"هيئة الاستثمار" الكويتية تبيع حصتها في شركة مياه بريطانية

دبي - العربية.نت

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نقل موقع "SWFI" لصناديق الثروة السيادية العالمية أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت قامت ببيع حصتها في شركة "تايمز ووتر" البريطانية للمياه وخدماتها وإمداداتها ومعالجة الصرف الصحي، إلى صندوق "يو أس أس" البريطاني لمعاشات التقاعد.

وأفاد الموقع بأن "يو أس أس" الذي يعتبر من أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتحدة، ويدير أموالا بقيمة تقدر بنحو 90 مليار جنيه استرليني، ويضم أكثر من 400 ألف عضو من الموظفين الأكاديميين العاملين والمتقاعدين، وافق على الحصول على نسبة %8.7 إضافية في "تايمز ووتر"، وفقا لصحيفة "القبس".

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