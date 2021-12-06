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بنك الشعب الصيني يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك

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اقتصاد الصين

بنك الشعب الصيني يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك

القرار يسمح بإطلاق 190 مليار دولار في السوق لدعم الاقتصاد

دبي - العربية.نت

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قرر البنك المركزي والمعروف باسم بنك الشعب الصيني تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد لثاني مرة هذا العام.

وسيخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من 15 ديسمبر الحالي مع توقعات بأن يؤدي القرار إلى إطلاق 1.2 تريليون يوان (190 مليار دولار) في السوق وذلك لدعم الاقتصاد.

وكان البنك قد خفض هذه النسبة في يوليو الماضي لدعم النمو والمحافظة على توافر السيولة.

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وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي الصيني، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي.

وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85%، وفائدة قروض الـ5 سنوات الأولية عند مستوى 4.65%.

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