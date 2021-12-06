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حاكم دبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة بالإمارة

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حاكم دبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة بالإمارة

التشكيل يضم غالبية رؤساء المؤسسات الحكومية في الإمارة

دبي - العربية.نت

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أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، مرسوم رقم 48 لسنة 2021 بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ونصّ المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته كلاً من: أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام بلدية دبي.

كما يضم المجلس في عضويته أيضا مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونص المرسوم على المجلس يضم في عضويته، كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان، ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية.

ويُلغى المرسوم رقم 23 لسنة 2015 بتشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، والمرسوم رقم 30 لسنة 2015 بضم أعضاء إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، والمرسوم رقم 25 لسنة 2018 بضم عضو إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، والمرسوم رقم 11 لسنة 2020 بضم عضو إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم 48 لسنة 2021 ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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