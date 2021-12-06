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هذا شرط دخول الأسواق التجارية في السعودية بداية فبراير المُقبل

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كورونا تسوق في السعودية مناسبة
عمليات تسوق في السعودية
اقتصاد السعودية

هذا شرط دخول الأسواق التجارية في السعودية بداية فبراير المُقبل

يشمل الفئات العمرية من 18 سنة فأكبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة التجارة في السعودية، عن تشديد الرقابة على كافة المنشآت التجارية والأسواق والمولات لمنع أي تجاوزات تجاه تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وقالت الوزارة، في تغريدة لها بموقع التواصل "تويتر"، إن الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا؛ شرطاً لاستمرار حالة التحصين ودخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية، اعتبارًا من 1 فبراير 2022.

وأضافت أن ذلك يشمل الفئات العمرية من 18 سنة فأكبر، وكذلك يشمل جميع من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأوضحت أن يستثنى من ذلك الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق تطبيق "توكلنا".

الجرعة التنشيطية شرط الدخول إلى الأسواق التجارية
الجرعة التنشيطية شرط الدخول إلى الأسواق التجارية

كان وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، قد أكد أن المملكة تتابع بحرص ما يشهده العالم من تطورات في مواجهة فيروس كورونا وتحوراته.

وقال الجلاجل مؤخراً: "نرفع الجاهزية على كافة الصعد للتصدي لكورونا وتحوراته"، راجياً من الجميع الحرص على سلامتهم باستكمال التحصين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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