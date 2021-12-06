بيلاروسيا تعتزم فرض عقوبات على شركات طيران من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

قالت بيلاروسيا، اليوم الاثنين، إنها ستفرض عقوبات مضادة على شركات طيران من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بشن "هجوم هجين" على أراضي التكتل عبر تشجيع آلاف المهاجرين الشرق أوسطيين على التوجه إلى حدود بولندا وليتوانيا، وفق فرانس برس.

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يشار إلى أنه سبق أن قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات بيلاروسية. والأربعاء الماضي أقر ممثلو دول التكتل قائمة بالجهات المستهدفة أعدتها المفوضية الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس البيلاروسي تقضي خصوصاً بتجميد أصول كيانات وأفراد على صلة بالسلطة.

وتتهم بروكسل مينسك بتدبير تدفق آلاف المهاجرين إلى دول أوروبية ردا على عقوبات سابقة فرضتها الدول الغربية على نظام لوكاشنكو لقمعه الحركة الاحتجاجية ضده في 2020.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن بيلاروسيا تخدع المهاجرين بمحاولة العبور إلى دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونفت السلطات البيلاروسية الاتهامات، متهمة الاتحاد الأوروبي بالفشل في توفير ممر آمن للمهاجرين.