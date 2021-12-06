.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيلاروسيا تعتزم فرض عقوبات على شركات طيران من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

  • الخط
علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
اقتصاد أوروبا

بيلاروسيا تعتزم فرض عقوبات على شركات طيران من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

يتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي بتشجيع آلاف المهاجرين للتوجه إلى بولندا وليتوانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت بيلاروسيا، اليوم الاثنين، إنها ستفرض عقوبات مضادة على شركات طيران من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بشن "هجوم هجين" على أراضي التكتل عبر تشجيع آلاف المهاجرين الشرق أوسطيين على التوجه إلى حدود بولندا وليتوانيا، وفق فرانس برس.

يشار إلى أنه سبق أن قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات بيلاروسية. والأربعاء الماضي أقر ممثلو دول التكتل قائمة بالجهات المستهدفة أعدتها المفوضية الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.

بيلاروسيا: مستعدون لوقف إمدادات الطاقة الروسية إلى بولندا إذا أغلقت حدودها طاقة طاقة بيلاروسيا: مستعدون لوقف إمدادات الطاقة الروسية إلى بولندا إذا أغلقت حدودها

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس البيلاروسي تقضي خصوصاً بتجميد أصول كيانات وأفراد على صلة بالسلطة.

وتتهم بروكسل مينسك بتدبير تدفق آلاف المهاجرين إلى دول أوروبية ردا على عقوبات سابقة فرضتها الدول الغربية على نظام لوكاشنكو لقمعه الحركة الاحتجاجية ضده في 2020.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن بيلاروسيا تخدع المهاجرين بمحاولة العبور إلى دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونفت السلطات البيلاروسية الاتهامات، متهمة الاتحاد الأوروبي بالفشل في توفير ممر آمن للمهاجرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد