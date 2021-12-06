.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إبرام 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعمانية

  • الخط
oman
جانب من حفل التوقيع للشراكة والاستثمار بين السعودية وسلطنة عمان
اقتصاد السعودية

إبرام 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعمانية

أوكيو العمانية وقعت 3 مذكرات تفاهم مع أكوا باور وآير برودکت وأرامكو للتجارة وسابك

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت السعودية وسلطنة عُمان، على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

ونقل التلفزيون الرسمي بسلطنة عمان أن شركة تنمية معادن عمان وقعت مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

كما وقعت مجموعة أوكيو العمانية 3 مذكرات تفاهم مع أكوا باور السعودية وآير برودکت، وأرامكو للتجارة وسابك.

هذا هو حجم التبادل التجاري بين السعودية وعمان السعودية خاص هذا هو حجم التبادل التجاري بين السعودية وعمان

ووقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

ويستهل ولي العهد السعودي، تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً"، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد