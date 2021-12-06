إبرام 13 مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعمانية

وقعت السعودية وسلطنة عُمان، على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

ونقل التلفزيون الرسمي بسلطنة عمان أن شركة تنمية معادن عمان وقعت مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

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كما وقعت مجموعة أوكيو العمانية 3 مذكرات تفاهم مع أكوا باور السعودية وآير برودکت، وأرامكو للتجارة وسابك.

ووقعت بورصة مسقط مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

ويبدأ الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جولة خليجية تشمل سلطنة عُمان، والإمارات، والبحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

ويستهل ولي العهد السعودي، تلك الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم "بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر ازدهاراً"، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني.