احتياطيات مصر الأجنبية تصعد لأكثر من 40.9 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع بشكل طفيف إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر /تشرين الثاني من 40.849 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.

ترتفع الاحتياطيات الأجنبية منذ يونيو حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

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ورد المزيد من الأرقام في تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي يسلط الضوء على أهم خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأداء الجنيه المصري، منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016، أي قبل خمس سنوات.

أظهر التقرير أن سياسة تحرير سعر الصرف تؤتي ثمارها متمثلة في ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بـ 19.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.

وأشار التقرير إلى زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في 2015/2016، وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 مقارنة بـ 3,8 مليار دولار في 2015/2016.