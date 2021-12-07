تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب

قال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن العور، إن القطاع الخاص سيكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

وأفاد الوزير في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن ساعات العمل ستعزز اندماج القطاع المصرفي الإماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي.

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وأوضح الوزير أن البنك المركزي سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وذكر الوزير أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل مع البنوك في الوقت المناسب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك.

وتابع: "التغيير سيسمح لبورصتي الإمارات لأن تكونا أكثر توافقا وتكاملا مع الأسواق الأخرى حول العالم".

أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل.

وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.