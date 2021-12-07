.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب

  • الخط
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
اقتصاد الإمارات

تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب

ساعات العمل ستعزز اندماج البنوك الإماراتية مع المجتمع المصرفي العالمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن العور، إن القطاع الخاص سيكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

وأفاد الوزير في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن ساعات العمل ستعزز اندماج القطاع المصرفي الإماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي.

وأوضح الوزير أن البنك المركزي سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف

وذكر الوزير أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل مع البنوك في الوقت المناسب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك.

وتابع: "التغيير سيسمح لبورصتي الإمارات لأن تكونا أكثر توافقا وتكاملا مع الأسواق الأخرى حول العالم".

أعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل.

وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
تل مليارات ماسك لا يختل.. باع ملايين الأسهم في تسلا وحصته تتضخم أكثر! تل مليارات ماسك لا يختل.. باع ملايين الأسهم في تسلا وحصته تتضخم أكثر!
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد