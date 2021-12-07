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الصين: نمو الصادرات 22% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 326 مليار دولار 

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صورة تعبيرية عن اقتصاد الصين
اقتصاد الصين

الصين: نمو الصادرات 22% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 326 مليار دولار

نمو الواردات بـ 32% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 254 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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نمت صادرات وواردات الصين بشكل أسرع من المتوقع في نوفمبر لتسجل أرقاما قياسية، مع ارتفاع الطلب الخارجي قبل عطلة نهاية العام وانتعاش الإنتاج المحلي مع تراجع أزمة الطاقة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 22% في نوفمبر على أساس سنوي لتصل إلى نحو 326 مليار دولار، بينما نمت الواردات 32% إلى 254 مليار دولار، لتسجل الصين فائضا تجاريا بقيمة 72 مليار دولار.

يُشار إلى أن توقعات المحللين كانت تشير إلى فائض تجاري بحدود 83 مليار دولار في نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

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