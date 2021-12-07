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الناتج الصناعي الألماني يرتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر

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مصنع Volkswagen في ألمانيا
مصنع Volkswagen في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الناتج الصناعي الألماني يرتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر

رغم استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة

برلين - رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 2.8% على أساس شهري بعد انخفاض 0.5%، في سبتمبر/أيلول في قراءة معدلة.

كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة 0.8% في أكتوبر/تشرين الأول.

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وحسب معهد إيفو فإن معوقات الإمداد التي نُكب بها قطاع الصناعة الألماني ازدادت سوءا في نوفمبر/تشرين الثاني، وإن عدد الشركات التي تشكو من مشاكل في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بلغ 74.4% بزيادة أربع نقاط مئوية عن شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وقال كلاوس فولرابي مدير المعهد ومقره ميونيخ "ما من بادرة على الانفراجة المأمولة"، محذرا من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار.

وأضاف "لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار".

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