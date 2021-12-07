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ترقب اجتماعات سعودية إماراتية على المستويين الاقتصادي والاستثماري

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اقتصاد السعودية

ترقب اجتماعات سعودية إماراتية على المستويين الاقتصادي والاستثماري

ضمن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي

دبي - العربية.نت

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من المرتقب أن تعقد اليوم الثلاثاء، اجتماعات بين الجانبين السعودي والإماراتي على المستوى الاقتصادي والاستثماري في العاصمة أبوظبي، ضمن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال موفد العربية نايف الأحمري، إنه من المرتقب اليوم أن يتم توقيع اتفاقيتين خلال الملتقى الاستثماري السعودي الإماراتي، مشيرا إلى أن هناك بعض الاتفاقيات تم تأجيلها.

وأضاف أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين البواني القابضة وشركة برايم الإماراتية في مجال الاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية الاستثمار في المدن المتكاملة بين شركة سحاب للاستثمارات السعودية وماجستيك غروب الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار.

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