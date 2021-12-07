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مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2019

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اقتصاد الإمارات

مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2019

التحسن أسرع من المتوسط في فترة الوباء

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي "PMI" التابع لمجموعة IHS Markit في الإمارات، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعا من 55.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر، ووصل إلى أعلى قراءة له منذ شهر يونيو 2019.

وواصل المؤشر الإشارة إلى وجود تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وكان هذا التحسن هو أسرع من المتوسط في فترة الوباء.

وبحسب المؤشر، فإن ظروف التشغيل في الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط استمرت في التوسع بشكل سريع في شهر نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو قراءة شهر أكتوبر وسجل أقوى معدل في ما يقرب من عامين ونصف العام.

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وارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو 2020.

فيما تراجعت ثقة الشركات خلال شهر نوفمبر، لكنها ظلت أقوى مما سجل طوال فترة الوباء.

من ناحية أخرى، ظلت مستويات التوظيف ثابتة على نطاق واسع خلال فترة الدراسة الأخيرة، في حين توسعت مستويات المخزون بأضعف معدل في فترة عام.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي حيث واصلت بعض الشركات مواجهة التحديات الناتجة عن قوة المنافسة .

وكان هذا الانتعاش مدعوما بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشرا كلا المقياسين إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2019، وسلطت الشركات الضوء على الزيادة القوية في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020. كما زادت مبيعات التصدير، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير مما شهده إجمالي الأعمال الجديدة.

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