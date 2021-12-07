متحور أوميكرون يفرض قيوداً جديدة في جميع أنحاء العالم

فرض متحور أوميكرون قيودا جديدة في جميع أنحاء العالم، حيث تحاول السلطات وقف تفشي سلالة كورونا الجديدة.

وأغلقت فرنسا النوادي الليلية لمدة أربعة أسابيع، في حين فرضت ولاية نيويورك تلقيح جميع العاملين في القطاع الخاص، أما بالنسبة للصين، فقد أغلقت مدينة ننغبو بعض المدارس لكبح تفشي الفيروس.

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وفي جنوب إفريقيا، ارتفع معدل الاختبارات الإيجابية إلى 26%، لكن الزيادة لم تطغ على المستشفيات حتى الآن، ما أثار بعض التفاؤل الحذر بأن عوارض أوميكرون ليست بحدة سلالة دلتا.

يُذكر أن السلالة الجديدة لكورونا قد وصلت إلى روسيا وفيغي وتنتشر الآن في المملكة المتحدة.