.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

متحور أوميكرون يفرض قيوداً جديدة في جميع أنحاء العالم

  • الخط
قيود السفر (تعبيرية)
قيود السفر
فيروس كورونا

متحور أوميكرون يفرض قيوداً جديدة في جميع أنحاء العالم

تحاول السلطات وقف تفشي سلالة كورونا الجديدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فرض متحور أوميكرون قيودا جديدة في جميع أنحاء العالم، حيث تحاول السلطات وقف تفشي سلالة كورونا الجديدة.

وأغلقت فرنسا النوادي الليلية لمدة أربعة أسابيع، في حين فرضت ولاية نيويورك تلقيح جميع العاملين في القطاع الخاص، أما بالنسبة للصين، فقد أغلقت مدينة ننغبو بعض المدارس لكبح تفشي الفيروس.

وفي جنوب إفريقيا، ارتفع معدل الاختبارات الإيجابية إلى 26%، لكن الزيادة لم تطغ على المستشفيات حتى الآن، ما أثار بعض التفاؤل الحذر بأن عوارض أوميكرون ليست بحدة سلالة دلتا.

يُذكر أن السلالة الجديدة لكورونا قد وصلت إلى روسيا وفيغي وتنتشر الآن في المملكة المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
الأكثر قراءة
رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة! رمال تغطي قضبان السكة.. قائد قطار مصري يتفادى كارثة!
عمايري وكندة حنا عن ضجة عمايري وكندة حنا عن ضجة "القبلة الساخنة": هذا وقت الرد
مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا مبتكرة لقاح أسترازينيكا: الفيروس القادم أكثر فتكاً فاستعدوا
حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما حمدالله يخرج عن صمته: سأعود إلى النصر يوماً ما
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
قبل أن تذهب
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
تعرف على إجراءات الطعون في انتخابات الرئاسة الليبية
اكتشف المزيد