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وزير السياحة السعودي: هيلتون ستضاعف عدد فنادقها في المملكة 5 مرات 

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هيلتون السعودية
لقاء وزير السياحة بكريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لـ"هيلتون"
سياحة السعودية

وزير السياحة السعودي: هيلتون ستضاعف عدد فنادقها في المملكة 5 مرات

وسط خطط المملكة لزيادة مساهمة السياحة بالناتج المحلي لـ 10% بحلول 2030

دبي - العربية.نت

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قال وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء إن مجموعة هيلتون سترفع عدد فنادقها في المملكة إلى 75 من 15 حاليا، أي تتضاعف 5 مرات.

أضاف الوزير أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن الخطوة تشير إلى "الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها".

وتابع الوزير أن الهدف الرئيسي من العمل مع الشركات الرائدة عالميا مثل هيلتون هو توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

جاء ذلك لقاء الوزير بكريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون.

كانت وزارة السياحة السعودية، أكدت أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وذكرت الوزارة أن السعودية تلعب دوراً رائداً في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي، مضيفة: "نحن فخورون بإنجازاتنا وعملنا لتحقيق السياحة المستدامة".

وحسب بيانات حكومية، تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودية أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030، ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.

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