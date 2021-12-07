وزير السياحة السعودي: هيلتون ستضاعف عدد فنادقها في المملكة 5 مرات 

قال وزير السياحة السعودي اليوم الثلاثاء إن مجموعة هيلتون سترفع عدد فنادقها في المملكة إلى 75 من 15 حاليا، أي تتضاعف 5 مرات.

أضاف الوزير أحمد الخطيب في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن الخطوة تشير إلى "الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها".

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وتابع الوزير أن الهدف الرئيسي من العمل مع الشركات الرائدة عالميا مثل هيلتون هو توسيع نطاق وحجم الخيارات المتاحة للسياح، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول 2030.

جاء ذلك لقاء الوزير بكريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق هيلتون.

سعدت بالاجتماع بكريس ناسيتا الرئيس التنفيذي لسلسلة فنادق @Hilton، وبالإعلان عن خطوة أخرى في طريقنا لتطوير قطاع السياحة في المملكة، حيث ستوسع فنادق هيلتون وجودها في المملكة من 15 إلى 75 فندقا، وهذا بحمد الله يعكس الثقة العالمية في تقدم المملكة في تطوير منظومة السياحة وتنميتها. pic.twitter.com/H8yLH9uGdr — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) December 7, 2021

كانت وزارة السياحة السعودية، أكدت أن المملكة تعمل مع جميع الأطراف في القطاع العام والخاص، وكذلك مع المنظمات الدولية، لوضع تصور لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وذكرت الوزارة أن السعودية تلعب دوراً رائداً في قطاع السياحة الإقليمي والعالمي، مضيفة: "نحن فخورون بإنجازاتنا وعملنا لتحقيق السياحة المستدامة".

وحسب بيانات حكومية، تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودية أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح بحلول 2030، ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.