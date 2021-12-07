وزير المالية: رفع تصنيف الأردن الائتماني يعكس قوة السياسات المالية

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز، إن رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة السياسات المالية، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.

رفعت فيتش يوم الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت إن هذا يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

مادة اعلانية

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.