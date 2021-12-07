.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير المالية: رفع تصنيف الأردن الائتماني يعكس قوة السياسات المالية

  • الخط
العاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان
اقتصاد الأردن

وزير المالية: رفع تصنيف الأردن الائتماني يعكس قوة السياسات المالية

محمد العسعس: رفع التصنيف يعكس التعافي الاقتصادي بعد الجائحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس لرويترز، إن رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة السياسات المالية، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستنجح.

رفعت فيتش يوم الثلاثاء توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت إن هذا يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز الوضع المالي والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

أظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار دينار.

يعادل الدين العام الأردني 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية يومان امتدا لـ 8 أشهر.. كابوس عاشته إعلامية شهيرة بسبب أخطاء طبية
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الأكثر قراءة
الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف الإمارات تعتمد نظاما جديدا للعمل الأسبوعي.. يمدد العطلة ليومين ونصف
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم وزير النقل السعودي للعربية: الطريق مع عُمان يقصر المسافة 800 كلم
ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد