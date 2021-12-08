الاتحاد الأوروبي: تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف 2022

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه يتطلع مع الأطراف الأخرى إلى تطعيم 70% من سكان العالم في منتصف 2022.

وقال دبلوماسي أوروبي إن تحالف كوفاكس يواجه صعوبات لوجيستية وسياسية في توزيع اللقاح في الدول النامية.

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وذكر أن 7% من سكان إفريقيا تم تطعيمهم مقابل 55% بالنسبة لأميركا و49% لآسيا و58% لأوروبا.

وأوضح أن الاتحاد صدر 1.4 مليار جرعة لقاح إلى 150 بلداً.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف للقضاء على جائحة كورونا، من خلال جعل اللقاحات بمتناول الجميع في كل أنحاء العالم.

وتهدف الخطة إلى تطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم ضد كورونا، بحلول منتصف عام 2022.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفا تمثل في تطعيم 10% من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة، غالبيتها في إفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف في الموعد المحدد.