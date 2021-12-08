الإمارات تسمح للفروع الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الإمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات لقوانين الشركات التجارية تهدف إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات للإمارات.

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وأضافت الوزارة في صفحتها على "تويتر" أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين.