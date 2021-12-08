.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تسمح للفروع الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية

  • الخط
شعار وزارة الاقتصاد الإماراتية
شعار وزارة الاقتصاد الإماراتية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تسمح للفروع الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية

إلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الإمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التعديلات لقوانين الشركات التجارية تهدف إلى تسهيل إقامة الأعمال وجذب الاستثمارات للإمارات.

وأضافت الوزارة في صفحتها على "تويتر" أن التعديلات الأخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات.

وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فايزر تعمل على لقاح ضد فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزاً بحلول هذا الموعد!
بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون بريطانيا تجهز قواعد جديدة للعمل من المنزل مع انتشار أوميكرون
الأكثر قراءة
دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين دولة خليجية تعتزم سحب رخصة القيادة من بعض الوافدين
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"
وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً وصفة علمية لوجبة فطور.. تبقيك نحيفاً
تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على القطاع الخاص في الإمارات.. وزير يجيب
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
قبل أن تذهب
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
هذه تفاصيل رحلة حافلات الموت لهروب الأفغان من حكم طالبان
اكتشف المزيد