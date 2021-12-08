العجلان للعربية: تشكيل مجلس أعمال سعودي قطري

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، عن تشكيل مجلس أعمال سعودي قطري يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية بين الطرفين.

وقال العجلان في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الأعمال السعودي القطري، في الدوحة، إن لقاء عشرات الشركات من البلدين انبثق عنه إطلاق مجلس أعمال مشترك، للاستفادة من الفرص الهائلة الموجودة بين البلدين.

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واعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن هناك فرصا تجارية هائلة بين السعودية وقطر خاصة بالبتروكيماويات.

جاء انعقاد ملتقى الأعمال السعودي القطري في الدوحة على هامش الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقبل توجهه إلى قطر.

وأوضح العجلان أن الملتقى بحث الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من فرص المشاريع الكبرى، بعدة قطاعات، وجرى الاتفاق على العمل من أجل زيادة الاستثمارات البينية، بمشاركة القطاع الخاص.