رئيس غرفة قطر: نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية بمختلف القطاعات

قال النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في غرفة قطر، محمد الكواري، في تصريحات لـ"العربية"، إن الفرص الاقتصادية موجودة بين السعودية وقطر في مختلف القطاعات، مؤكدا أهمية السوق السعودية في المنطقة.

جاءت تصريحات الكواري على هامش ملتقى الأعمال السعودي القطري، الذي ينعقد قبيل الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقبل توجهه إلى قطر.

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أشار محمد الكواري إلى أن السوق السعودية من الأسواق الهامة، ويمتلك قطاعات جيدة ومتحركة، موضحا أن الفترة الأخيرة خصوصا بعد اتفاق العلا ننظر إلى تطوير العلاقة إلى الأشمل والأكبر، بما سيعود بالفائدة على الطرفين.

وتابع: "الملتقى السعودي القطري ناقش عددا من الفرص المهمة، منها تطوير الصناعة البتروكيماوية والخدمات في البلدين".