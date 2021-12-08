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مصدر حكومي يتحدث عن أيام العطل وساعات العمل في الكويت

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مصدر حكومي يتحدث عن أيام العطل وساعات العمل في الكويت

صحيفة: أي تغيير في آلية العمل في الكويت يجب أن يهدف إلى تحقيق معايير زيادة الإنتاجية

دبي - العربية.نت

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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصدر حكومي، أنه لا توجد نية حاليا في الكويت لأي تغيير في أيام العمل أو العطلة الأسبوعية.

وذكرت الصحيفة أن أي تغيير في آلية العمل يجب أن يهدف إلى تحقيق معايير زيادة الإنتاجية وجودة العمل.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية تعمل باستمرار على اتباع أنسب الطرق لتحقيق هذه المعايير.

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كانت حكومة الإمارات قد أعلنت أمس الثلاثاء، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

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