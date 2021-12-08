لن تصدق.. هذه نسبة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي

استعرض الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية" مؤشرات التجارة الخليجية، موضحا أن أحدث البيانات المتوفرة من منظمة التجارة العالمية، تشير إلى أن حجم التجارة الخليجية البينية، لم يصل إلى مستوى الطموحات المأمولة بعد.

وقال العلمي إن نسبة تجارة دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها لا تزيد عن 11% من الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية لدول الخليج، مقارنة من نسبة مرتفعة مثلا تصل إلى 70% لدى الاتحاد الأوروبي.

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وأكد العلمي أهمية الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تعزيز الروابط والشراكات الاستراتيجية، بما يظهر من خلالها من ربط عبر الموانئ البرية وسكك الحديد والموانئ البحرية، والربط الكهربائي وغيره من الخيارات اللوجستية العديدة التي تعمل عليها دول الخليج، ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي يوحد الإجراءات.

رحبت السعودية وعُمان في بيان مشترك بالإعلان عن افتتاح الطريق البري بين البلدين، مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط، حيث أشار البيان إلى أن الزيارة تؤكد الروابط التاريخية بين البلدين.

وأشاد البيان الصادر بختام زيارة ولي العهد بجهود أوبك+ التي أدت لاستقرار وتوازن أسواق النفط، مؤكدا زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين تماشيا مع رؤيتي المملكة 2030 وعُمان 2040.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، في مقابلة مع "العربية"، إن الطريق البري يخترق الربع الخالي ويسهل على المسافرين بين البلدين، كما يسهل حركة السفر ويقلل مسافة السفر بحوالي 800 كلم.