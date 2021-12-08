منظمة الصحة: ليس هناك أي سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون

أفاد مسؤول كبير في منظّمة الصحة العالمية عدم وجود أي سبب للتشكيك بفعالية اللّقاحات المتوفّرة حالياً بالحماية من أوميكرون.

وأكد على عدم وجود مؤشرات على تسبب هذا المتحور بمرض أشد من ذلك الناجم عن "دلتا".

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وقال المسؤول عن الحالات الطارئة في منظّمة الصحّة العالمية، إن اللقاحات المتوفرة عالية الفعالية، إذ أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتحورات حتى الآن، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.