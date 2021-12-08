وزيرة خارجية بريطانيا: أوروبا ستكون رهينة للغاز الروسي

اعتبرت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس أن أوروبا ستكون بمثابة رهينة للغاز الروسي، في حال نجحت موسكو في خطتها.

تصاعد الخلاف بين القادة الأوروبيين بسبب المخطط المقترح لمضاعفة شحنات الغاز المتجهة إلى ألمانيا أكبر مشتر للغاز الروسي عبر خط الأنابيب الجديد.

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تشتري أوروبا كميات قياسية من الغاز بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولار سنويا من شركة "غازبروم" الروسية.

أثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث حاجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء بسبب ضعف الإمدادات.

قفزت عقود الغاز القياسية في أوروبا كما بلغت مكاسب العقد 60% تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني، بالرغم من أنها ما زالت أقل كثيرا من ذروتها البالغة 155 يورو للميغاوات-ساعة التي سجلتها في السادس من أكتوبر /تشرين الأول.