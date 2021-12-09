الإنتاج الصناعي في السعودية ينمو خلال أكتوبر لأعلى مستوى منذ أبريل 2020

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% في شهر أكتوبر من عام 2021 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل عام 2020.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.1%، حيث إن الوزن القياسي له في هذا المؤشر هو يبلغ 74.5%، ورفعت المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر عام 2020 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر عام 2021.

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يشمل نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إنتاج النفط.

وأضافت أن تعافي قطاع الصناعة التحويلية استمر في شهر أكتوبر عام 2021 من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية متأثرا بانتعاش التجارة الدولية وزيادة الصادرات الوطنية خلال العام الحالي، وهو ما انعكس على تحسن أداء النشاط، وارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 4% مقارنة بذات الشهر من العام السابق، وارتفع بنسبة 7% عن متوسط أداء النشاط خلال العام السابق.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.7% في شهر أكتوبر من عام 2021 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ولكن نظرا لتدني الأهمية النسبية لهذا القطاع في المؤشر التي تبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.