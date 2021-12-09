.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإنتاج الصناعي في السعودية ينمو خلال أكتوبر لأعلى مستوى منذ أبريل 2020

  • الخط
مصنع في السعودية
مصنع في السعودية
سوق السعودية

الإنتاج الصناعي في السعودية ينمو خلال أكتوبر لأعلى مستوى منذ أبريل 2020

نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% في شهر أكتوبر من عام 2021 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل عام 2020.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.1%، حيث إن الوزن القياسي له في هذا المؤشر هو يبلغ 74.5%، ورفعت المملكة إنتاج النفط من 8.9 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر عام 2020 إلى 9.7 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر عام 2021.

يشمل نشاط التعدين واستغلال المحاجر، إنتاج النفط.

قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية اقتصاد اقتصاد السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية

وأضافت أن تعافي قطاع الصناعة التحويلية استمر في شهر أكتوبر عام 2021 من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية متأثرا بانتعاش التجارة الدولية وزيادة الصادرات الوطنية خلال العام الحالي، وهو ما انعكس على تحسن أداء النشاط، وارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 4% مقارنة بذات الشهر من العام السابق، وارتفع بنسبة 7% عن متوسط أداء النشاط خلال العام السابق.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 4.7% في شهر أكتوبر من عام 2021 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ولكن نظرا لتدني الأهمية النسبية لهذا القطاع في المؤشر التي تبلغ 2.9% لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركات ناشئة تصطاد قادة شركة شركات ناشئة تصطاد قادة شركة "أبل" وتهدد حلمها الضخم!
الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة! الكويت.. دهس أبناءه بسيارته فقتل واحدة!
الأكثر قراءة
عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع! عروس تقفز من الطابق الثالث بعد ساعات من زفافها.. والسبب مروع!
الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟ الإعدام لـ20 شخصاَ قتلوه.. فما قصة الفتى صاحب هذه الصورة؟
بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة بونجاح يغادر المستشفى بعد فقدانه الذاكرة
هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات هذا ما قدمه عماني أثناء عبوره المنفذ السعودي لموظفي الجوازات
قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً قصة طبيبة سعودية ظهرت في مجلة أميركية قبل 34 عاماً
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
قبل أن تذهب
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
الأزمة الاقتصادية تجبر الطلبة والأكاديميين اليمنيين على توديع الجامعة في تعز
اكتشف المزيد